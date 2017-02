Politiet opprettholder drapssiktelsen

Søndag fortalte Trønderbladet at 43-åringen som har sittet ei uke i varetekt, blir løslatt fra varetekt i dag mandag.

Bevisforspillelse

- Vi mener det ikke er fare for bevisforspillelse lenger, og vi løslater ham i løpet av dagen, sier politiadvokat Jørgen Aunet.

Politiet mener det ikke er fare for at 43-åringen vil ødelegge bevis i saken. Dommeren kom fram til at det er fare for at 26-åringen forspiller bevis og påvirker vitner om han slippes fri.

Aunet forteller at politiet opprettholder siktelsen for drap eller medvirkning til drap for 43-åringen.

- Vi driver fortsatt og kartlegger om han har hatt en rolle i saken, og vi mener at vi har kontroll. Nå ettergår vi alle opplysningene, sier Aunet.

Fredag ble 43-åringen avhørt på nytt, og Aunet sier at politiet vil avklare i arbeidet videre hva som skjedde i boligen.

Var innom

43-åringen har forklart at han og 26-åringen dro fra boligen 38-åringen leide på Ler, søndag 23. januar. De to skal ifølge forklaringa ha dratt til Buvika der de besøkte en person. Tirsdag 24. januar kom 43-åringen ifølge egen forklaring, tilbake til boligen 38-åringen bodde i. Da skal han ha banket på døra, men ingen åpnet. Hundene bjeffet ikke ifølge 43-åringen, og det syntes han var rart.

Onsdag kom håndverkere til huset for å utføre avtalt arbeid hos 38-åringen, og det ble da oppdaget at 38-åringen lå livløs i huset.

Politiadvokat Aunet sier at hundene fortsatt var i huset på onsdag, og at de er tatt hånd om.

Mange vitner

- Det er mange vitner, og vi holder på å kartlegge alle bevegelser, sier Aunet.

Blant vitner er det folk som har passert forbi huset som ligger ved fylkesveien mellom Ler og Klæbu. Trønderbladet har skrevet om at det er avhørt over 100 vitner, og det er laget enda flere vitnedokumenter.

26-åringen som også er drapssiktet, sitter i varetekt. I fengslingsmøtet fredag fikk han fire uker i varetekt hvorav ei uke i isolasjon. I tillegg ønsker politiet og retten at han ikke skal få lese aviser på to uker. Hittil har han fått lese aviser, opplyser Aunet. 26-åringen anket på stedet, og advokat Arve Opdahl har frist på seg til klokka 12 i dag med å levere et støtteskriv for anken.

Opdahl opplyste til Trønderbladet søndag kveld at han håper at anken blir behandlet av Frostating lagmannsrett i dag mandag. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken, og heller ikke at 43-åringen blir satt på frifot.

26-åringen har forklart nå han var i boligen, men dette er omtalt i klausulerte dokumenter slik at dette ikke kan offentliggjøres.