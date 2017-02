Selger eiendommen i Singsås

Et kjent stoppested med utsalg av husflid og gaveartikler i sentrum av Singsås er lagt ned. Her drev de to eierne hvert sitt firma, nemlig Brits Keramikk og Kamer Skinn. De hadde også en liten kafeteria som var et kjært treffsted både for folk i Singsås og vegfarende. Hver sommer hadde de utendørs marked, og de reiste også rundt på messer. Sist sommer ble dørene stengt, og verkstedet lagt ned. Av helsemessige grunner.

– Vi drev i tøffe yrker, med stor belastning på hender, nakke og skuldre, sier Brit Kosberggrind.

Både hun og Kari Merethe slet med belastningsskader, og ble sjukmeldt.

Slutt for firmaet

– Jeg har lagt ned firmaet mitt, og det er vel tvilsomt om helsa tillater å drive med keramikk på hobbybasis en gang, sier Brit.

Hun sier at å drive eget firma slik de gjorde krevde mer enn 100 prosent arbeidsinnsats. Mye mer. Det var en lang prosess å komme fram til valget om å avslutte, sier Brit, og de trivdes godt med arbeidet, og så på virksomheten i Singsås som et positivt tilskudd til det som skjedde i bygda.

– Mange har sagt at de savner oss, og seinest i forrige uke fikk vi reaksjoner på det. Nå har det åpnet ny kafeteria i Singsås, og det synes vi er veldig positivt. Så er i alle fall samlingsstedet berget, sier Brit.

Selger eiendommen

Brit og Kari Merethe eide lokalene og eiendommen på nesten fem dekar i Singsås sentrum. Den er nå til salgs, og Brit sier de har hatt noen henvendelser.

– Vi har ikke gått ut så offensivt ennå, og har ingen avtale med eiendomsmegler. Vi får ta fatt på prosessen til våren, sier Brit Kosberggrind.

Eiendommen er en kombinert bolig- og forretningseiendom. Brit og Kari Merethe overtok i år 2000, og pusset opp. Tidligere drev Brit sin keramikkvirksomhet i den gamle bestyrerboligen ved samvirkelaget på Bjørgen, allerede fra 1988. I 1995 etablerte Kari Merethe sitt firma Kamer Skinn, og flyttet inn i ledige lokaler sammen med Brits Keramikk.

Brit Kosberggrind sier at både hun og Kari Merethe forteller å bo i Singsås og i Busetgrenda.

