Drapssiktet 43-åring blir løslatt

43-åringen ble varetektsfengslet sist mandag for ei uke etter at politiet mente at det var uoverensstemmelser i forklaringa hans. Mannen var pågrepet etter drapet på en 38-åring på Ler.

Løslates

- Han blir nok løslatt, skriver advokat Tore Angen i ei tekstmelding til Trønderbladet tidligere på dagen i dag søndag.

Klokka 20.22 søndag skriver kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaue i Trøndelag politidistrikt i ei tekstmelding til Trønderbladet at 43-åringen blir løslatt på mandag. Politiet ønsker ikke å gi ytterligere kommentar før på mandag, og vil i dag søndag ikke si noe om siktelsen mot 43-åringen blir opprettholdt.

Sist fredag ble en 26-åring fra Melhus varetektsfengslet for fire uker, og dommer Eirik Lereim mener at mistanken mot mannen er styrket. Fra i morgen er det bare 26-åringen som sitter i varetekt. 26-åringen var en svært nær venn av 38-åringen. Politiadvokat Jørgen Aunet har opplyst til Trønderbladet at politiet ikke har planlagt flere pågripelser enn de tre som er gjort i saken.

Først vitne

43-åringen var først vitne i saken der en 38-åring fra Ler ble funnet drept i boligen han leide på Ler. Deretter ble han pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. Forrige mandag ble han varetektsfengslet for ei uke, og fengslingsmøtet var lukket. Ifølge kjennelsen var det ikke sterke bevis for at 43-åringen var involvert, og dommeren pekte på at det ikke var tekniske funn som knyttet 43-åringen til det mistenkelige dødsfallet. Politiet mener at 38-åringen døde som følge av vold.

43-åringen har forklart at han har huller i hukommelsen på grunn av tidligere rusmisbruk. Mannen godtok å sitte ei uke i varetekt, og advokat Tore Angen begrunnet det med at politiet skulle få tid til å sjekke saken, og sjekke ut 43-åringen. Mannen har nektet for at han har hatt noe med drapet på 38-åringen å gjøre, og advokat Tore Angen har tidligere opplyst at 43-åringen har vært uforstående til at han ble dratt inn i saken.

Politiadvokat Jørgen Aunet opplyste til Trønderbladet at 43-åringen forklarte mer under det lukkede fengslingsmøte sist mandag enn han hadde gjort i avhør. Politiet begrunnet pågripelsen med at det var uoverensstemmelser i forklaringa til 43-åringen.

43-åringen har forklart at han og 26-åringen forlot boligen 38-åringen bodde i, søndag 22. januar og at han kom tilbake tirsdag 24. januar til boligen. Da skal det ifølge 43-åringen som var en kamerat av 38-åringen, ikke ha vært noen som åpnet døra og heller ikke hundene bjeffet ifølge 43-åringen.

Når 26-åringen sist var innom huset til 38-åringen, vet politiet ikke det eksakte tidspunktet for ifølge politiadvokat Aunet. 38-åringen ble funnet død onsdag 25. januar av personer som skulle på avtalt besøk. Ifølge politiadvokat Aunet kan 38-åringen ha ligget død ei tid, og at det gjør det vanskelig å finne det nøyaktige dødstidspunktet.

26-åringen

I alt tre menn er blitt siktet i saken der en 38-åring ble funnet død på mistenkelig vis i boligen han leide på Ler. Den ene ble ikke fengslet, og politiadvokat Jørgen Aunet har opplyst at mistanken mot mannen er blitt svekket og at mannen mer eller mindre er på vei ut av saken. 26-åringen ble først kalt inn som vitne den dagen 38-åringen ble funnet død, og politiet mente at det var flere forhold ved 26-åringen som var så mistenkelig at mannen ble pågrepet og siktet. Politiet varetektsfengslet mannen samme dag, og han har siden sittet i varetekt.

I kjennelsen etter fengslingsmøtet for 26-åringen, vises det blant annet til obduksjonsrapporten og tekniske funn. 26-åringen må sitte fire uker i varetekt hvorav ei uke i isolasjon og to uker uten å lese aviser, Dommeren og politiet mener det er fare for at 26-åringen kan påvirke vitner og forspille bevis ved å fjerne gjenstander. 26-åringen anket på stedet til lagmannsretten, og ønsker å bli løslatt. Minst 100 vitner er blitt avhørt ifølge politiadvokaten, og det er blitt skrevet enda flere vitnedokumenter.

Ifølge dommeren er det sannsynlig at når det etter hvert kommer svar på analyser politiet har bedt om, kan det være behov for nye ransakinger. Retten støtter Frostating lagmannsrett som forkastet den første anken fra 26-åringen, vurdering av faren for bevisforspillelse. Retten mener at det etter ei uke i isolasjon for 26-åringen, kan gjøres tilpasninger slik at 26-åringen får treffe omgangsvenner som soner i Trondheim fengsel.

26-åringen skulle i forrige uke ha møtt tiltalt for en sak som gjaldt vold og trusler, og denne saken ble utsatt. 26-åringen var blant annet tiltalt for å ha truet med å tenne på Lundamo restaurant, og for å ha sparket fastlegen sin.

