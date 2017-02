Mange vitner avhørt i drapssaken

Mange politifolk er satt på etterforskninga for å finne ut hva som skjedde da en 38-åring fra Ler ble drept i boligen han leide på Ler. Det forteller politiadvokat Jørgen Aunet.

Ikke bare lokale politifolk deltar i etterforskninga, Kripos er fortsatt i Melhus for å være med på den taktiske delen.

Om mistenkte

Det var onsdag 25. januar at en 38-åring fra Ler ble funnet livløs i boligen på Ler. Mannen ble erklært død av lege, og politiet slo fast at dødsfallet var mistenkelig og kunne skyldes vold. Hvordan 38-åringen ble drept, har ikke politiet ønsket å si noe om av hensyn til etterforskninga.

Ingen av dem som er blitt drapssiktet, erkjenner straffskyld. Politiadvokat Aunet opplyste fredag til Trønderbladet at politiet ikke har andre mistenkte i saken enn de to drapssiktede, og tidligere har Aunet sagt at mistanken mot den tredje personen er svekket.

26-åringen som dommer Eirik Lereim ga fire nye uker i varetekt, er ikke blitt konfrontert med funn i saken og har så langt forklart seg fritt ifølge politiadvokat Aunet. I neste uke skal 26-åringen avhøres på nytt. Under fengslingsmøtet på fredag, anket 26-åringen til Frostating lagmannsrett fordi han ønsker å bli løslatt. Advokat Arve Opdahl sier at klienten hans er skuffet over avgjørelsen om videre varetekt.

Dommer Lereim mener at mistanken mot 26-åringen er styrket, og gikk med på politiets ønske om isolasjon i ei uke og to ukers forbud mot å lese aviser. Forbudet er for å forhindre at 26-åringen ifølge dommeren, kan påvirke vitner eller forspille bevis. Ifølge kjennelsen fra rettsmøtet er politiet fortsatt i en tidlig fase av etterforskninga, og kan ifølge dommeren ha behov for å foreta ytterligere ransakinger og beslag.

Tidspunkter

Heller ikke dødstidspunktet er endelig klarlagt.

- Det var ei tid før han ble funnet. Derfor er det vanskelig å si eksakt dødstidspunkt, sier politiadvokat Aunet.

Ifølge politiet var siste observasjon av 38-åringen mandag 23. januar klokka 22.30. Han ble funnet død onsdag 25. januar, og politiet fikk meldinga rett før klokka 13. Flere patruljer rykket ut, og eiendommen er blitt undersøkt av kriminalteknikere. Politiadvokat Aunet har tidligere sagt til Trønderbladet at det tas 360 grader-kamera for å skildre åstedet.

Pressen fikk være til stede under fengslingsmøte, men har fått referatforbud. Etterpå stilte politiadvokat Aunet og 26-åringens forsvarer Arve Opdahl til intervju.

Vitner, spor og beslag

Politiadvokat Aunet forteller at godt over 100 vitner er blitt avhørt så langt. I tillegg har politiet ifølge Aunet, gjort veldig mange beslag i saken.

- Det er gjenstander som skal undersøkes, og det tar tid, sier Aunet.

Tidligere har det kommet fram at politiet har undersøkt 43-åringens bil og bolig.

Dessuten har politiet sikret seg elektroniske spor. Eksempler på slikt kan være bruk av mobiltelefon.

Aunet forteller at politiet innhenter bilder fra overvåkningskamera som fra rutebussen på E6 for å sjekke om de siktede har tatt bussen. Mange steder er det overvåkningskamera, og det er heller ikke uvanlig at biler har kamera montert på dashbordet. Politiet har bedt om å få opptak fra folk som har kjørt langs fylkesveien forbi boligen.

Først fredag morgen klokka 09 fikk politiet det første svaret på undersøkelser som er gjort, og hva svaret går ut på, vil ikke Aunet si noe om.

Ifølge dommer Eirik Lereim i Sør-Trøndelag tingrett, er det særlig tekniske funn som er gjort i saken som styrker mistanken mot den drapssiktede.

Boligen

Advokatene til de to drapssiktede mener det ikke vil være overraskende om det blir funnet DNA-spor etter 26-åringen og 43-åringen fordi begge to var kamerater av avdøde og derfor jevnlig på besøk i boligen. 43-åringen har forklart at de var hos 38-åringen søndagen før 38-åringen ble funnet død, og at de dro derfra sammen til en person i Buvika. Tirsdag 24. januar var 43-åringen ifølge egen forklaring utenfor huset der 38-åringen bodde, men at ingen åpnet døra da han banket på.

26-åringen har vært gjennom mange og lange avhør, men hva han har forklart om når han sist var innom huset til 38-åringen, kan verken politiet eller advokatene si noe om fordi dokumentene er klausulert (unntatt offentlighet av hensyn til etterforskninga).

- Vi vet ikke eksakt når 26-åringen sist var i boligen, sier Aunet.

43-åringen sitter varetektsfengslet ifølge politiadvokaten, fordi det er uoverensstemmelser i forklaringa.

Politiadvokat Aunet sier at politiet undersøker om 26-åringen og 43-åringen har drevet "samhandling" slik han omtaler det. De to kjente ifølge politiadvokaten, hverandre og var kamerater av den døde 38-åringen.

Motiv?

- Vi har ingen teori om hva som kan være motivet for drapet, sier Aunet.

Hvorvidt det har foregått en slåsskamp i boligen der 38-åringen bodde, vil Aunet ikke gi noen detaljer noe om. Aunet ønsker heller ikke å si noe om det er blitt brukt våpen. I kjennelsen etter fengslingsmøtet til 43-åringen påpekte dommeren at det ikke er funnet eventuelle våpen.

Fredag opplyste politiadvokaten at politiet vurderer om det skal begjæres rettspsykiatrisk undersøkelse av 26-åringen.