Vil ha drapssiktet fortsatt i varetekt

I dag fredag er det fengslingsmøte for den drapssiktedes 26-åringen fra Melhus. Politiet vil kreve at fengslingsmøtet holdes lukket for tilhørere og pressen slik de gjorde for to uker siden. Begrunnelsen er hensynet til etterforskninga.

Har sittet to uker

For knapt to uker siden ble 26-åringen fra Melhus varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. I dag blir det altså nytt fengslingsmøte, og politiet vil kreve at 26-åringen skal sitte fire uker til i varetekt hvorav de to første i isolasjon, opplyser politiadvokat Jørgen Aunet.

Arve Opdahl er advokat for den drapssiktede 26-åringen.

- Han har ikke erkjent noen straffeskyld,og begjærer seg løslatt, forteller Opdahl.

26-åringen har beskrevet seg selv som en svært nær venn av 38-åringen som ble funnet død onsdag 25. januar.

Dro sammen

Ifølge kjennelsen i saken der en 43-åring fra Melhus ble varetektsfengslet for ei uke, mener politiet har drapet skjedd i perioden mandag 23. januar klokka 22.21 og onsdag 12.58. 43-åringen har forklart at han og den drapssiktede 26-åringen dro fra 38-åringens bolig søndag 22. januar, og at de dro til en i Buvika. 43-åringen har videre forklart at han kom tilbake tirsdag 24. januar til 38-åringens bolig, og at ingen åpnet da han banket på døra. At hundene ikke bjeffet, syntes 43-åringen var rart ifølge kjennelsen. 43-åringen er også med i den dreptes nære bekjentskapskrets.

Advokat Opdahl opplyser at han ikke kan uttale seg om hva 26-åringen har forklart siden rettsmøtet var lukket og dokumentene er klausulert (kan ikke vises fram offentlig).