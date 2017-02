E6 Soknedal godkjent til bygging

Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen er ansatt som prosjektleder med ansvar for E6 Soknedal etter at prosjektleder Lars Bjørgård har fått jobb hos Nye Veier avdeling Trøndelag.

Bygde E6 Melhus

For 12 år siden var jobben som prosjektleder for E6 Melhus ferdig, og Johnsen gikk over til nye prosjekter i Statens vegvesen. Etterpå har han blant annet vært prosjektleder for E6 mot Stjørdal, og nå er han klar til å brette opp ermene for E6 Soknedal. Ved siden av å være prosjektleder for E6 Soknedal, skal han fortsatt ha ansvar for blant annet ei kaiprosjekt. Johnsen får med seg Idar Lillebo som assisterende prosjektleder og kontraktsansvarlig for E6 Soknedal.

Godkjent i departementet

E6 Soknedal er nå blitt godkjent av Samferdselsdepartementet, forteller Johnsen. Ettersom kostnadene med E6 Soknedal økte som følge av at en lang tunnel ble godkjent, ble prosjektet sendt til kvalitetssikring hos et eksternt firma. Metier har hatt kvalitetssikringa, og Johnsen sier fornøyd at 1,6 millioner kroner skilte konsulentenes og vegvesenets kostnadsoverslag.

Ifølge kostnadsoverslaget Statens vegvesen sitter med, vil det koste bortimot 1,7 milliarder kroner å bygge E6 Sokndal.

Bompenger

Byggestarten har drøyd, og Johnsen venter spent på ei avklaring av når Statens vegvesen kan begynne. Ifølge signaler fra departementet som vegvesenet fikk i forrige uke, vil departementet sende over bompengeproprosisjonen for E6 Soknedal til Stortinget rundt 1. mai. Når Stortinget har behandlet bompengeproposisjonen, er E6 Soknedal klar til bygging.

Bompenger skal kreves inn på bomstasjon på ny og gammel E6, og da ved Fossum sør for Soknedal sentrum. Johnsen opplyser at 46 prosent av kostnadene med E6 Soknedal skal hentes inn ved hjelp av bompenger, og dette er ifølge Johnsen ikke en spesielt høy sum sammenlignet med andre prosjekter. For strekninga Trondheim-Stjørdal utgjør bompenger 80 prosent av kostnadene. Bompengeandelen på E39 mellom Øysand og Thamshamn var på 60 prosent.

Innkrevinga for E6 Soknedal vil ikke starte før veien er ferdig, og Johnsen forteller at forventet åpningsdato for E6 Soknedal er i desember 2020.

Så langt har ikke regjeringa bevilget så mye penger til Soknedal, men Johnsen sier at vegvesenet har rundt 40 millioner kroner i ubrukte midler. Vegvesenet vil ta opp lån for å finansiere prosjektet inntil bompengene begynner å komme inn.

20 millioner til E6 Soknedal Nyveien koster 1,5 milliarder kroner,og regjeringa vil ikke sette av nok penger til en omfattende anleggsstart neste år heller.

Tunnelmasser til Hovin

Sprenginga av tunnelen i Soknedal vil gi store mengder steinmasse, og Johnsen forteller at vegvesenet har avtalt med Nye Veier om at tunnelmasser fra Soknedal skal kjøres til Hovin der steinmassene skal legges som ei fylling til forberedelse til ny E6 der.

Anleggsrigg i Soknedal sentrum

Mye vil altså skje framover i Soknedal, og Johnsen opplyser at det vil komme en anleggsrigg sør for bakeriet i Soknedal. Kostnadsoverslaget for den er seks millioner kroner pluss moms, og anleggsriggen vil også inneholde boligdel.

- Vi kommer til å holde et folkemøte før fellesferien for å informere, sier Johnsen.

En stor kontrakt

Oppdraget med bygging av E6 Soknedal vil bli lagt ut som en kontrakt, og vegvesenet skal ha informasjonsmøte for anleggsbransjen 28. februar for å forberede den på at det vil komme en kontrakt på 800 millioner til 1 milliard kroner ut i markedet i vår.

Framkommelighet

Hvordan framkommeligheten vil bli mens E6-bygginga skjer, er ikke helt avklart. Prosjektlederen forteller at det vil bli midlertidige løsninger. Når tunnelen bygges, kan det bli arbeid døgnet rundt, antyder Johnsen.