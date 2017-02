Drapssiktet må sitte nye fire uker i varetekt

Den 26 år gamle mannen fra Melhus som er drapssiktet etter drapet på en 38-åring fra Ler, må sitte ytterligere fire uker i varetekt. Dommer Erik Lereim mener det er fare for at han kan påvirke vitner, og sier videre at mistanken mot mannen er styrket. 26-åringen anket til lagmannsretten, og nekter straffeskyld. Dommeren har også bestemt at 26-åringen skal sitte i isolasjon i ei uke, og være uten aviser i to uker.

Advokat Arve Opdahl sier at siktede er skuffet over avgjørelsen, og at de vil vurdere om siktede skal nekte flere avhør.

- Det har vært mange lange avhør allerede, sier Opdahl.

Opdahl synes det er overraskende at at dommeren mener at mistanken er styrket.

- Jeg har hørt at det har kommet resultat av analyser. Detaljer om dem kan jeg ikke gi på grunn av taushetsplikt. Jeg synes mer burde ha vært avklart i den tida politiet har hatt til rådighet, sier Opdahl.

Pressen har fått referatforbud fra det som ble sagt under selve fengslingsmøtet.

Én uke med isolasjon

Sør-Trøndelag tingrett behandlet i dag begjæringa fra politiet om videre varetekt for 26-åringen fra Melhus. Politiet hadde begjært fire uker i varetekt hvorav to i isolasjon.

Politiadvokat Jørgen Aunet sier til Trønderbladet at politiet ikke har noen andre mistenkte enn de to som sitter varetekt. Over 100 avhør er foretatt. 43-åringen som også sitter varetektsfengslet, skal avhøres i dag fredag, forteller Aunet. I neste uke skal politiet på nytt avhøre 26-åringen. Aunet sier også at politiet vil ta stilling til om de vil begjære videre varetekt for 43-åringen.

Tre er pågrepet

Det var onsdag 25. januar en 38 år gammel mann fra Ler ble funnet død i boligen han leide på Ler. Politiet mener at mannen døde som følge av vold.

Tre er blitt pågrepet i saken, og to av dem er drapssiktet. Den tredje er det ifølge politiadvokat Jørgen Aunet, svekket mistanke mot. Begge de to drapssiktede er kamerater av den avdøde 38-åringen, og er fra Melhus. Ingen av dem har erkjent å ha noe med drapet å gjøre. Den ene er en 43-åring som sitter varetektsfengslet for ei uke, og på mandag må politiet framsette begjæring i tingretten om videre varetekt om politiet ønsker refengsling av 43-åringen.