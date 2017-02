Beintøff trekning for Rosenborg-ungguttene

Der trakk laget CSKA Moskva i fredagens trekning i Nyon. Kampen spilles allerede 21. eller 22. februar og spilles i den russiske hovedstaden.

Rosenborg har tidligere slått ut AIK og serbiske Cuckaricki, og senest Basel med 1-0-seier hjemme på eget kunstgress onsdag kveld, etter en drømmescoring av Sivert Solli. Der var verken lyskeplagede Skarsem eller Ola Solbakken med ryggproblemer i kamptroppen.

UEFA Youth League er ungdommenes svar på Europacup og trønderne er kvalifisert for juniorlagets seier i norgesmesterskapet i 2015. 4.runde tilsvarer åttendelsfinale - hvilket gjør at Rosenborg må slå ut to lag til dersom de skulle slå ut CSKA i Moskva.