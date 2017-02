Nå sitter de i styremøte

Det spørsmålet har vi stilt over mange måneder. For hvert nytt styremøte, har det sittet kommuner, ansatte og grunneiere i spenning om beslutningen fra styret i Norsk Kylling har landet på et valg.

Får vite på fredag

Velger de å bli i Midtre Gauldal? Eller flytter de til enten Orkdal eller Malvik? (for abonnenter)

Svaret får vi ikke før fredag, etter at de har holdt møte med de ansatte på fabrikken. Det er slik Norsk Kylling har gjort det etter styremøtene de siste månedene. Først skal de ansatte få informasjon, før resten får vite det.

Administrerende direktør Kjell Stokbakken har sagt at det er tre forhold som skal veies opp mot hverandre: Tid, kostnader og risiko. Han har også sagt at det tidsmessige forspranget Malvik tidligere hadde, ved at de allerede har en flat tomt avsatt til næringsformål på Sveberg, nå er utlignet. Det er forhold som mangler også der, særlig skal det være knyttet til vann.

Endret tomteplanen

I Midtre Gauldal har nå tomtetilbudet kommunen jobber med, endret seg en god del siden de først startet med dette på vårparten i fjor. Nå skal ikke hele Haukdalsmyra jobbes fram som et gigantisk næringsområde, i alle fall ikke i første omgang. Kommunen har skalert ned, slik at det nå er den såkalte Prestegårdsteigen, eller Støren Næringsområde som kommunen kaller det, som gjelder. Den største endringen er kanskje likevel at det nå ikke blir gjennomgående vei over hele myra, men kun vei opp til området fra fylkesvei 30. Dette har Kjell Stokbakken i Norsk Kylling sagt at er akseptabelt for dem. (for abonnenter)

Reitan er styreleder

Styremøtet startet klokka 10.30 torsdag, i Norsk Kyllings lokaler på Støren. Styreleder er Ole Robert Reitan. Reitan kom til Støren noen få minutter over halv elleve, og rett etter var møtet i gang.

Med seg rundt styrebordet har Reitan Vegard Strøm, Berit Eide Skjørtvedt, Per Tore Solstad, Irmelin Stølen, Viera Shradnikova og Mette Gulbrandsen Fossum.