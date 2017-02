Mistenker at brann i uthus på Kvål er påsatt

Det er meldt om brann i et uthus på Kvål. Det skriver politiet på Twitter klokka 20.03. De skriver videre at nødetatene er på vei til stedet, som ligger like ved starten på motorveien mot Melhus.

Klokka 20.32 meldte de at brannen er slukket, og at det er moderate skader på uthuset.

Svein Erik Wagnild i politiet sier til Trønderbladet på stedet at de mistenker at brannen kan være påsatt av noen barn.