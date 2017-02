Vil kreve videre fengsling for drapssiktet

Varetektstida for den drapssiktede 26-åringen fra Melhus går ut på fredag, og politiadvokat Jørgen Aunet opplyser at det blir fengslingsmøte Sør-Trøndelag tingrett på fredag der politiet krever videre varetektsfengsling for 26-åringen.

Aunet ønsker ikke å opplyse om hva politiet vil fremme ønske om i tingretten når det gjelder lengden på den nye varetektsperioden, og om politiet fortsatt vil ha 26-åringen i varetekt med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet for to uker siden gikk for lukkede dører i tingretten.

Kameratene drapssiktet

Det var lørdag for knapt to uker siden 26-åringen ble varetektsfengslet siktet for drap på en 38-åring fra Ler. 38-åringen bodde i en leid bolig på Ler, og ble funnet død onsdag 25. januar. Ifølge politiadvokaten døde 38-åringen som følge av vold. Begge de to som er drapssiktet og varetektsfengslet, var kamerater av den døde 38-åringen.

26-åringen ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud,og varetektstida går altså ut på fredag.

Nekter for å ha drept noen Advokaten til den drapssiktede 26-åringen fra Melhus forteller at siktede ikke erkjenner straffeskyld.

Ifølge kjennelsen da en 43-åring ble varetektsfengslet sist mandag, siktet for drap eller medvirkning til drap, dro 26-åringen og 43-åringen fra boligen til 38-åringen søndagen før mannen ble funnet død. Begge to nekter straffeskyld.

Fortsatt varetekt for drapssiktet 26-åring Frostating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som er siktet for drapet på Ler.

43-åringen ble sist mandag varetektsfengslet i ei uke, og han har benektet ethvert kjennskap til drapet. Han godtok imidlertid å sitte ei uke i varetekt, og advokat Tore Angen begrunnet det med at politiet må få tid til å etterforske saken. 43-åringen forklarte i retten ifølge kjennelsen, at han kom til boligen der 38-åringen bodde, på tirsdag 24. januar. Da skal han ha banket på døra, og ingen åpnet ifølge 43-åringen.

Ifølge politiet døde 38-åringen i perioden mellom mandag kveld klokka 22.21 og til onsdag klokka 12.58. Politiet la på sin Facebook-side ut bilde av boligen og fylkesvegen som går rett forbi, og bad om tips fra folk som kan ha sett noe. 43-åringen er blant de mange som har delt dette innlegget.

Politiet fortsetter drapsetterforskninga Mye er ennå uklart om hva som skjedde på Ler der en 38-åring ble drept, opplyser politiet.

Tilbakeholden

Politiadvokat Aunet vil fortsatt ikke gi detaljer om hva de mener som har skjedd i boligen på Ler, og sier at han ikke vil gi noen kommentarer om saken. Kripos gir fortsatt bistand til det lokale politiet, bekrefter Aunet.