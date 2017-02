Lenge å vente på rasrapport

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) har lagt ned forbud mot bygging på Kvål inntil det er klart om grunnforholdene er trygge nok. Kunnskapen om grunnforholdene er ikke kommet til Melhus kommune ennå fordi en rapport fra Sweco er forsinket.

Barnehagen

Byggestansen fører blant annet til at Rosmælen barnehage ikke kan bygges ut. Kommunestyret har ønsket at Sorenskrivergården og Rosmælen barnehage slås sammen, og at det bygges ny for å få en større barnehage. Men så lenge NVE har forbudt bygging, blir det heller ikke ny barnehage. Mange har etterlyst en avklaring, forteller komitéleder Mikal Kvaal (H). Trønderbladet har også fått henvendelser fra folk som lurer på hvor saken står.

- Deilig å være kvålsbygg Pernille Wahlberg er strålende fornøyd med at bygda får ny barnehage, gangvei og grunnboringer.

I tirsdagens formannskap spurte Mikal Kvaal om når Sweco-rapporten kommer, og virksomhetsleder Morten Børseth har et svar. Til Trønderbladet sier Børseth at det først var antatt at Sweco-rapporten skulle komme til jul.

- Underveis ble det oppdaget en endring i måten å beregne sikring ved at det kan kjøres på stedegne masser når bekkedaler skal sikres. Sweco måtte foreta beregninger på nytt, og er ferdig med sin rapport. Deres rapport er overlevert Sintef til en tredjepartsvurdering, og det forventes at vurderinga kommer i månedsskiftet februar/mars, sier Børseth.

Det er på vestsida av Gaula og nærmere bestemt sonene Forset og Egga, som trenger sikring for å unngå kvikkleireskred. Børseth opplyser at sikringstiltak som er tenkt gjort når ny E6 skal bygges, ikke har noe med vestsida av Kvål å gjøre, men østsida.

Når Melhus kommune har fått Sweco-rapporten og tredjepartsvurderinga Sintef har gjort, vil kommunen se på om det er nødvendig med sikringstiltak.

- Vi får se hva konsekvensene av rapporten innebærer, og vil gå ut ganske bredt med informasjon når vi får rapporten, sier Børseth.

Tidligere har NVE og Melhus kommune hatt informasjonsmøte på Kvål for å fortelle om grunnforholdene og om hvorfor NVE har krevd byggeforbud. Boligbygging i dalbunnen på Kvål er også blitt stoppet på grunn av NVEs krav, og det samme er en pendlerparkering. Tidligere har Trønder-Lyn måttet vente på å få bygge klubbhus og kunstgressbane, men etter grunnboringer som viste at det var trygt nok, fikk Trønder-Lyn gå i gang.