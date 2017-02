Her er de er de vanligste fuglene i Sør-Trøndelag

Kjøttmeis og blåmeis er de aller mest vanlige fuglene i Sør-Trøndelag, viser telledugnaden som foregikk 21. januar - 5. februar.

Bunnrekord i mildværet

Deltakelsen i hagefugltellingen er litt bedre enn i 2016 da 6500 «hager» ble registrert, opplyser Norsk ornitologisk forening. Det er til nå registrert totalt 331.273 individ og 150 arter fra 6777 hager.

Men etter ti år med telling ble det satt bunnrekord i antall registrerte fugler, trolig på grunn av mildværet.

I tellingens tiårige historie var årets antall av fugler det laveste som har vært registrert.

Gjennomsnittlig var det 48 individer til stede på foringsplassene, en nedgang på fire fra 2016. Det trenger ikke å bety at det er mindre fugl, da store deler av landet opplever høye temperaturer selv i januar, med lite snø, mye tilgjengelig barmark som gjør at fuglene finner mye mat ute i naturen.

Lite gulspurv

Det er bare halvparten så mye gulspurv under årets telling som det var i 2010. Gulspurven har hatt tilbakegang over flere år, i likhet med flere av kulturlandskapsartene våre.

Ornitologisk forening tror at intensivt drevet jordbruk ikke er det beste for arten, men at også værmessige faktorer spiller inn. Gulspurven finner sin næring på bakken. I snørike vintrer vil foringsplasser være redningen, men med mye snøfritt åkerlandskap tilgjengelig vil arten finne mat likevel.

Meisene på vei oppover

Etter markert nedgang i fjorårets telling, på grunn av total svikt i ungeproduksjon i sommeren 2015, fikk kjøttmeis og blåmeis nå en forventet framgang. De er fortsatt de artene med størst utbredelse og størst antall.

Det er registrert kjøttmeis på 95 prosent av foringsplassene, og blåmeis er til stede på 85 prosent av foringsplassene. Mens de «grå» meisene granmeis, løvmeis og svartmeis fortsatt sliter.

Den flotte stjertmeisa var på forhånd annonsert til å kunne dukke opp som en overraskelse for mange. Selv om den doblet sin tilstedeværelse, er den fortsatt en eksklusiv art som bare 3 prosent av deltakerne fikk oppleve. Derimot fikk mange besøk av den populære dompapen, som dukket opp i fire av ti hager og er alltid et populært innslag.

Sjeldenheter

Utover høsten i fjor hadde vi besøk av mange sibirske arter. Disse trekker normalt til Asia, men ble ført mot Skandinavia med sterke østlige vinder kombinert med direkte feil navigering. Derfor var det forventet at noen av disse artene også ville dukke opp under helgens fugletelling. Dette ble bekreftet ved at de ble registrert to hvithodespurv (Akershus og Telemark), en svartstrupetrost (Sør-Trøndelag) og en dvergspurv (Østfold).

Ikke bare fugl

Nesten hver fjerde foringsplass får besøk av ekorn. Men det er også innslag av rådyr, elg og hjort i tillegg til mange katter som jakter småfugl. Noen hadde til og med besøk av den sjeldne måren, opplyser Norsk ornitologisk forening.

Spørsmål angående Hagefugltellingen rettes til: fuglevennen@birdlife.no

Link til NOFs Fuglerestaurant: https://zooom.no/hagefuglene/live

Oppsummering 2017, fylkesvis, kommunevis og landsoversikt.