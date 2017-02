Aina er på farten med lokalavisa i veska

Aina Midthjell Reppe som leder næringsforeningen i Midtre Gauldal mener de kritiske nyhetene er like så viktig som sakene om pensjonisten «Jens».

- Dette er spennende saker, som gir den gode følelsen med å ha den lokalavisa, sier Reppe.

Hun opplyser at NRK Trøndelag innimellom kan ha saker fra lokalmiljøet, men det er bare lokalavisene som får til å gi de unike og egne sakene om det som er nært.

Anna tester lokalavisa mens hun er på telttur Anna Eggen fra Melhus er mye på tur, men likevel fullt oppdatert.

- Overgangen til en mindre avis i uka og å logge seg inn har gått veldig bra. Jeg er mye på farten, og har ikke like god tid til å bla gjennom alle papiravisene alltid, forteller Reppe.

Den teknologiske utviklinga spår en usikker fremtid for papiravisene. Enkelte mener at papiravisa i tida fremover vil være forbundet med luksus, fordi det er en særegen følelse å bla i ei papiravis mens man koser seg med nytraktet kaffe.

- Jeg ville aldri vært foruten ei papiravis. To aviser i uka går bra for meg, og det er jo slik at den avisa på fredagen står seg jo like godt gjennom helga, sier Reppe.