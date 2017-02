Søbstad skal bygge vei til Klæbu

Entreprenøren Søbstad har fått oppdraget med å bygge 3,1 kilometer ny vei fra Røddekrysset til Tanem på fylkesveg 704.

Det opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding. Kontraktssummen er på 185 millioner kroner, og på fredag underskrives kontrakten.

Anleggsarbeidet skal ifølge Staten vegvesens nettside, starte i begynnelsen av mars. Det første som skjer er tilrigging, skogrydding og fjerning av vegetasjonsdekke for å forberede sprengingsarbeid.

Daglig leder Dag Søbstad i Søbstad AS uttaler på vegvesenets nettside at dette er den største kontrakten som firmaet har signert, og at de ser fram til å ta fatt på arbeidet.

Veibygginga vil føre til endringer for trafikantene. I perioden 26. juni til 13. august blir fylkesveg 704 helt stengt på grunn av sprengingsarbeid. Deretter blir det redusert framkommelighet på fylkesveien fram til høsten 2018.