- E6 sør bør gis til vegvesenet

- Samferdselsministeren lover ikke E6 sør ferdig før i 2032. Hvis E6 sør ikke er lønnsom nok å bygge for Nye Veier AS, bør den tilbake til Statens vegvesen for umiddelbar byggestart, mener fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

Prioritering

Sandvik synes at E6 Melhus-Ulsberg bør bygges så raskt som mulig.

- Statens vegvesen sa de kunne bygge hele strekningen på fem år, så det er fullt mulig å få veien ferdig, uttaler Sandvik.

Fylkesordføreren rykker ut etter at samferdselsministeren og statsministeren nettopp har vært i Gauldalen der begge har sagt noe om Nye Veier og E6.

2032

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var i Melhus forrige onsdag der han hadde et møte med Melhus Fremskrittsparti, og han sa da blant annet at han ikke kunne love annet enn at E6 Melhus-Ulsberg er ferdig bygd i 2032.

Under møtet gjentok Solvik-Olsen kritikken mot Arbeiderpartiet om at Arbeiderpartiet ikke ville fått E6 ferdig raskere.

Tidligere har Solvik-Olsen kastet seg inn i nettdebatten i Trønderbladet der han raste mot fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Solvik-Olsen sa videre at han skulle notere seg innspillene fra Melhus Fremskrittsparti om at usikkerheten om byggestarten skaper stillstands på Kvål og stor lastebiltrafikk gjennom Søberg fordi det mangler ramper på E6 ved Hofstad næringspark.

Fem år

Det var under et møte på Støren der blant annet fylkesordføreren og Stortingets samferdselskomité var til stede, at Statens vegvesen sa at de kan bygge E6 sør på fem år.

Vegvesenet satte fullt trykk på planlegginga etter at regjeringa satte av ekstra penger til planlegging.

Melhus Høyre vil ha statlig plan for å få fortgang i E6-bygging.

Så ble E6-strekninga Melhus-Ulsberg overført til Nye Veier, og byggestart er i det blå.

Fylkesordføreren viser til at Høyre garanterte at veien skulle stå ferdig innen 2021 om de vant valget, og hann viser til Menon-rapporten om reisetid, som Trønderbladet har omtalt.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er skuffet etter dagens møte der Nye Veier fortsatt går for E6-bygging nord for Trondheim og ikke på sørsida.

Sparer tid

Der framkommer det at innspart reisetid E6 Ranheim-Værnes er to minutter, mens bilistene sparer mest reisetid på ny E6 på strekninga Melhus-Ulsberg. Til samferdselsministerens utsagn om at det er til glede for trønderne at E6 nordover også er med i Nye Veiers portefølje, svarer Sandvik:

- Det hjelper ingen sør for Trondheim når det kommer trailere på en riksveg fra 50-tallet med fartshumper og dårlig framkommelighet at man bygger veier nord for Trondheim. Kvithammer-Åsen bør bygges raskt, men hverdagen langs en utdatert E6 blir ikke bedre verken i Rennebu, på Støren eller i Melhus av at Kvithammer-Åsen blir trafikksikker og får kortere reisetid, uttaler Sandvik.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik avviser at E6-saken handler om sammenslåing av trøndelagsfylkene.

Prioriteringa

Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier har opplyst til Trønderbladet at E6 Ranheim-Værnes er blitt prioritert på grunn av trafikksituasjonen rundt tunnelene nordover og ved Langstein.

- Hele Norge går i stå om E6 på Langstein stenges, sa Vatnan.

Under møtet E6-ordførerne hadde med Nye Veier, fikk ordførerne ifølge ordfører Gunnar Krogstad, opplyst at EUs tunneldirektiv ikke var så avgjørende for prioriteringa.