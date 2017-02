Ønsker beredskap på Jårakjølen

- Vi ønsker å ha en beredskap, sier Reidar Almås, leder for Jårakjølens Venner.

Hentet av Luftambulansen

Søndag var en skiløper uheldig og skadet seg i skiløypa på Jårakjølen på hølondsida. Mannen var såpass skadet at han ikke klarte å ta seg ned til en parkeringsplass for egen hjelp. Flere kom til for å hjelpe, og Almås forteller at mannen ble fraktet av snøscooteren til Jårakjølens Venner til et punkt der Luftambulansen klarte å lande. Deretter ble mannen fløyet til St. Olavs Hospital.

Episoden har fått Jårakjølens Venner til å ønske seg en beredskap for raskt å kunne skaffe hjelp om noen skader seg.

Rekordutfart

Søndag var det for øvrig ifølge Almås, rekordutfart. Almås forteller at det sto 100 biler på parkeringsplassene for henholdsvis Hølonda, Skaun og Orkdal.

- Det var 600–1000 personer på Jårakjølen, og det var kjempebra. Det er dette vi har jobbet for, sier Almås.

Ettersom det er lite snø i lavlandet, drar mange til Jårakjølen for å gå på tur eller trene. Tilstrømninga er stor, og mange kjører helt fra Trondheim for å komme til dette skiterrenget.

Langs deler av skiløypa som går opp til Elgshøgda som deles av tre kommuner, er det mangelfull mobildekning.

- Jeg tror ikke den dårlige mobildekninga spiller noen rolle. Nødnummeret fungerer, sier Almås.