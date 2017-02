Vil ha fire uker i varetekt

Politiadvokat Jørgen Aunet varsler at politiet vil begjære at en mann i 40-årene skal sitte fire uker i varetekt.Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Mannen fra Melhus ble pågrepet sent fredag kveld, og benekter ifølge advokat Tore Angen, enhver befatning med drapet på Ler.

Drapssiktet nummer to framstilles for varetektsfengsling Advokat Tore Angen sier at mannen i 40-årene er helt uforstående til at han er dratt inn i saken.

Sør-Trøndelag tingrett skal i dag mandag ta stilling til politiets begjæring om fire uker i varetekt. Politiet ønsker at rettsmøtet skal gå for lukkede dører slik rettsmøtet var for 26-åringen fra Melhus. Advokat Angen har sagt til Trønderbladet at mannen i 40-årene fra Melhus ikke vil erklære straffeskyld, og at han vil motsette seg fengsling. Mannen i 40-årene er ifølge politiadvokat Jørgen Aunet, avhørt tre ganger som vitne. Politiet mener at hans forklaring ikke samsvarer med det politiet mener som har skjedd, og Aunet opplyser at det er gjort kriminaltekniske undersøkelser i siktedes bolig og bil.

Ny mann pågrepet etter drapet på Ler Mann i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap, og har en relasjon til den drapssiktede 26-åringen.

Det var onsdag 25. januar at en 38-åring ble funnet drept på Ler. 38-åringen bodde i en leid bolig, og politiet mener at mannen døde som følge av vold. Tre personer er pågrepet og siktet i saken. To av dem er siktet for drap, mens den tredje er siktet for grov kroppsskade. 26-åringen ble varetektsfengslet for to uker med brev- og besøksforbud.