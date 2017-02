Politiet utelukker at mer enn en var med i skyteulykka

En mann i 30-årene ringte torsdag like etter klokka 18 til AMK-sentralen, og sa at han var skadet ute i terrenget på Rognes. Politiet mener at mannen skjøt seg selv som følge av vådeskudd.

Bare en involvert

Politiet pågrep en person og siktet personen for grov kroppsskade. Personen ble satt fri fredag kveld, og advokat Kolbjørn Lium opplyste i ei tekstmelding at den pågrepne ikke forstår hvorfor det var tatt ut siktelse.

Overrasket over siktelse Den pågrepne personen etter mulig skyteepisode på Rognes er blitt avhørt og ble løslatt fredag kveld.

– Vi har ingen grunn til å tro at andre enn den som ble skutt, var involvert i saken, sier politiførstebetjent Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt.

Vagnild sier videre at politiet ikke har noen mistanke om at den pågrepne personen har vært involvert i saken, men at det var nødvendig å holde flere muligheter åpne.

Våpenloven

– Mannen kan ha skutt selv. Det kan være brudd på våpenloven. Vi har beslaglagt ei rifle som er et lavkalibervåpen, sier Vagnild.

Vagnild har vært i kontakt med mannen som fikk skuddskader, og opplyser at det ser ut til å gå bra med mannen. Mannen ble innlagt på sykehus. På spørsmål om mannen var ute på jakt, svarer Vagnild at han ikke ønsker å gå i detaljer rundt hva mannen gjorde ute i terrenget. Vagnild understreker at ingen trenger å være redde for å gå på tur på Rognes.

Politiet anser saken som ferdig etterforsket, og Vagnild sier at det er opp til statsadvokaten og Midtre Gauldal lensmannskontor om det blir tatt ut tiltale mot mannen.