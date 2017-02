Politiet fortsetter drapsetterforskninga

Politiet valgte ikke å anke da 43-åringen fra Melhus ble varetektsfengslet i ei uke. Ønsket fra politiet var fire uker i varetekt, mens dommer Ingrid Stigum mener at mistanken mot den siktede 43-åringen ikke synes å være svært sterk.

Fortsetter etterforskninga

- Vi anket ikke. Han forklarte mer i retten enn han har gjort tidligere. Vi vil sette trykk på etterforskninga, sier politiadvokat Jørgen Aunet.

Varetektsfengsles i én uke Mannen har godtatt avgjørelsen, og anker ikke.

I dag mandag kom dommer Ingrid Stigum med kjennelsen der en 43-åring fra Melhus ble varetektsfengslet i ei uke i full isolasjon. Advokat Tore Angen sa til Trønderbladet at 43-åringen godtar fengslinga for å gi politiet tid til å etterforske videre.

Ny mann pågrepet etter drapet på Ler Mann i 40-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap, og har en relasjon til den drapssiktede 26-åringen.

To sitter nå i varetekt siktet for drap, mens den tredje har fått mistanken mot seg svekket ifølge politiet. Den tredje er siktet for grov kroppsskade. Politiadvokat Aunet sier at politiet ikke sitter med alle detaljer i saken, og at politiet holder på med å kartlegge hvem som var i boligen som 38-åringen leide på Ler.

Ifølge kjennelsen er det i siktelsen mot 43-åringen lagt til grunn av drapet på 38-åringen skjedde i perioden mandag 23. januar klokka 22.21 til onsdag 25. januar klokka 12.58. 38-åringen ble funnet livløs den onsdagen, og ble erklært død av lege.

Forklaringa

43-åringen har forklart at han var kjapt innom 38-åringen søndag 22. januar, og at han dro sammen med en kamerat til Buvika for å besøke en der. 43-åringen har forklart at han ikke hadde kontakt med 38-åringen etter søndagsbesøket. Ifølge siktedes forklaring forsøkte han å besøke 38-åringen tirsdag 24. januar, men at han trodde at 38-åringen ikke var hjemme siden han ikke åpnet døra.

Den drapssiktede 43-åringen har opplyst at han sliter med hukommelsen delvis fordi vennen er drept. Retten mener at politiet mangler tekniske bevis som knytter 43-åringen til drapet, og viser til at politiet er i en tidlig fase av etterforskninga. Videre viser dommeren til at det ikke er funnet eventuelle våpen, og at det kan være andre involverte som har opplysninger om saken.

Politiadvokat Aunet sier til Trønderbladet at politiet holder det åpent hva som kan ha skjedd i boligen på Ler. Av hensyn til etterforskninga har politiet ikke ønsket å gå i detaljer. Navnet på den døde 38-åringen er ikke frigjort.