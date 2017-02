– Vi kan ikke blande oss inn

– Det er viktig at vi ikke blander oss inn i Nye Veiers prioriteringer, når vi har opprettet et slikt selskap, svarte statsminister Erna Solberg da Trønderbladet spurte om ikke det er på tide at E6 fra Melhus til Ulsberg får høyere prioritet enn E6 nord for Trondheim.

- Heldige

Hun sa også at E6 sør faktisk er heldige, ettersom strekningen ligger inne i Nye Veiers portefølje.

– De lover at skal bygge vei raskere, sa hun.

Det var ikke E6 som sto på programmet, da statsministeren besøkte Støren mandag ettermiddag. Hun kom rett fra feiringen av samenes nasjonaldag i Trondheim, og tok en stopp på Størens bakeri og veikro før følget så kjørte videre til Røros.

På Støren ble hun tatt imot av partikollegene Bjørn Enge og Nina Bratt Staverløkk, samt ordfører Sivert Moen (Sp) og lensmann Per Christian Stokke. Tema for møtet var nemlig nærpolitireformen.

Politireformen

Statsministeren opplevde at de fleste var positive til reformen, og at de deler forståelsen for at det må skje endringer i politiet.

– Men det må jobbes for å implementere den lokalt. Dette er bare begynnelsen av en prosess, sa Solberg.

Hun sa at målet må være at det finnes tilgjengelig politi når man trenger det, og ikke et kontor på hvert tettsted. Det er nå klart at lensmannskontoret på Støren blir opprettholdt, mens kontoret på Melhus skal legges ned.

– Poenget er å ha et aktivt politi på hjul, som er disponible.

– Er du skuffet over at kun 13 prosent av politifolkene mener det vil bli mer tilgjengelig politi med reformen?

– Dette var en undersøkelse som ble gjort før politireformen ble rullet ut. Jeg tror skepsisen stammer fra den forrige politireformen, hvor man ikke tilførte nye stillinger, men kun omdisponerte ressursene i politiet. Jeg er sikker på at vi vil se andre tall når reformen rulles ut.