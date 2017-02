Trafikkulykke ved Ånøya

Politiet melder at det har vært ei ulykke på fylkesveg 709 ikke langt unna Ånøya. Operasjonsleder Bjørn Handegard ved Trøndelag politidistrikt forteller at trafikkuhellet skjedde på fylkesveien like etter avsvinging fra fylkesveg 708.

- Tre personer satt i bilen som kjørte av veien og traff et tre. Ambulanse, brannvesen og politi rykket ut. Tilbakemeldinga fra helsepersonell er at det ikke har oppstått personskade. Bilen skal stå godt av veien slik at det ikke er redusert framkommelighet, og det er lite trafikk, sier Handegard.

Ulykka ble meldt søndag klokka 15.09. Bileier ordner selv med bilberging, opplyser politiet som ikke oppretter sak etter trafikkuhellet.