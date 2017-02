Snart kan han bli nødt til å telle bilene

Trondheim ønsker å få med nabokommuner som Melhus inn i Bymiljøavtalen som skal skifte navn til Byvekstavtalen.

Hensikten er ifølge trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) å få ned biltrafikken inn til byen. Melhus er en stor bidragsyter når det gjelder inn- og utpendling til byen med bil ettersom over 60 prosent av arbeidsstyrken drar ut av kommunen når de skal på jobb.

Telling

Ett av kravene i avtalen som Melhus kommune har fått signaler om, er at bilene må telles.

- En elbil og en som går på fossilt drivstoff teller like mye, sier ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Krogstad mener at det er bedre at Melhus blir med på Byvekstavtalen for å ha ei hånd på rattet enn å stå uten muligheter til å påvirke.

Parkeringshus

- Det kan være at vi får ut midler mot at vi forplikter oss til ulike mål. For eksempel kan vi få penger til parkeringshus. Med parkeringshus vil det bli enklere for folk å ta bussen. Hvis du har et t:kort, kan du få fradrag om du parkerer i et parkeringshus. Vi har tatt til orde at vi ønsker bytakstsone i hele kommunen, sier Krogstad.

Hvor bilene skal telles, er et spørsmål Krogstad reiser. Krogstad viser til at kollektivtilbudet ikke er like godt over hele kommunen, og han mener at for å møte en slik situasjon, må det være større pendlerparkering på Hovin.

- Den kan også gi plass for dem som kommer fra Støren, sier Krogstad.

Invitert inn

Melhus formannskap har fått orientering av trondheimsordføreren om Bymiljøavtalen, og trondheimsordføreren bad formannskapet raskt bestemme seg for om Melhus skal være med. Da Ottervik besøkte Melhus formannskap 9. desember, for øvrig med bil til Melhus, viste Ottervik fram en tidsplan der det sto at det skal være felles formannskapsmøte i mars. Ottervik understreket at biltrafikken inn til byen må ned.

Skaunordfører Jon P. Husby (Sp) sa til Trønderbladet tidligere i uka at han er skeptisk til at Skaun skal være med i en Bymiljøavtale, men at han føler at kommunen ikke har noe valg.

Bymiljøavtalen skal slå sammen med byutviklingsavtaler har regjeringa besluttet. Avtalene skal spesielt legge til rette for at folk reiser kollektivt, går eller sykler.