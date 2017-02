Ny mann pågrepet etter drapet på Ler

En mann i 30-årene ble fredag kveld pågrepet av politiet og siktet i forbindelse med drapet på Ler, opplyser politiet i en pressemelding.

De to andre

Fra før er to menn siktet etter drapet på en 38-årig mann som bodde i en leid bolig på Ler. 38-åringen ble funnet drept forrige onsdag. Den ene mannen er siktet for forsettlig drap, og sitter varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. 26-åringen var en nær venn av den drepte mannen. Den andre er siktet for grov kroppsskade, og er ikke varetektsfengslet.

Drapssiktet fengslet i to uker Sør-Trøndelag tingrett har bestemt at den 26 år gamle kameraten til den drepte på Ler skal sitte to uker i varetekt i full isolasjon. Han anket på stedet.

Erkjenner ikke straffeskyld

Fredag kveld ble en tredje person pågrepet, og denne er siktet for drap eller medvirkning til drap. Ifølge politiet har mannen i 30-årene en relasjon til 26-åringen. Mannen har fått oppnevnt Tore Angen som advokat.

- Han erkjenner ikke straffeskyld, og synes det er ille at han er blitt pågrepet. Han benekter enhver form for straffeskyld, sier Angen.

Angen opplyser at den pågrepne ikke er i slekt med 26-åringen, men har et venneforhold. Ifølge Angen ble mannen pågrepet i Melhus. Pågripelsen skjedde fredag kveld, og mannen har sittet i varetekt.

- Avhøret er planlagt å starte i 13-14-tida, og min klient er villig til å la seg avhøre, sier Angen.

Da Trønderbladet snakket med Angen rundt klokka 10, sa Angen at han nettopp hadde fått dokumenter i saken og at han ikke kan gå i detaljer.

- Jeg vet veldig lite om saken, sier Angen.

Angen tror spørsmålet om hans klient skal framstilles for videre varetektsfengsling, vil bli avgjort av politiet etter avhøret som skal skje senere i dag. Avhøret senere i dag, er ifølge Angen det første av mannen i 30-årene.

Ifølge politiet vil mannen som nå er pågrepet, bli framstilt for lege og så avhørt. Politiet ønsker ikke å fortelle om hvilken relasjon det er mellom den sist pågrepne og 26-åringen.

Etterforsker fortsatt dødsfallet på Ler for fullt Kripos er i Melhus, og hjelper det lokale politiet med etterforskninga.

Politiet opplyser at etterforskninga pågår for fullt. Av hensyn til etterforskninga har politiet ikke villet si noe om hvordan 38-åringen ble drept eller hva som politiet mener kan være motivet. Ifølge politiadvokat Jørgen Aunet døde 38-åringen som følgel av vold. Om det er en sammenheng mellom episoden helga før drapet der to personer ble funnet blodige på Ler, er noe av det politiet har fokusert på. Denne saken er ferdig etterforsket ifølge Aunet, men Aunet har ikke villet si noe om den saken.

Pårørende har ikke frigitt navnet på 38-åringen som altså bodde i en leid bolig på Ler.