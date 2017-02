Drapssiktet nummer to framstilles for varetektsfengsling

Mandag blir mannen i 40-årene som politiet pågrep og drapssiktet på fredag, framstilt for varetektsfengsling. Det har advokat Tore Angen fått beskjed om søndag kveld.

Langt avhør

Før på dagen satt den drapssiktede mannen i 40-årene i et 5 1/2 time langt avhør, forteller Angen. Politiet hadde mannen i 40-årene tre ganger inne til avhør som vitne, og drapssiktet ham fordi de mente at mannen ikke snakket sant. Politiadvokat Jørgen Aunet sa til Trønderbladet før i dag at politiet hadde en kort prat med mannen i 40-årene før han ble satt i varetekt.

Ny mann pågrepet etter drapet på Ler Mann i 30-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap, og har en relasjon til den drapssiktede 26-åringen.

- Han har erklært seg ikke skyldig, og vil gjøre det under rettsmøtet i tingretten på mandag. Han vil bestride fengsling, og benekter enhver form for straffeskyld, sier advokat Angen.

Mannen i 40-årene sitter i fengsel i påvente av rettsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett. Forrige lørdag ble en 26-åring fra Melhus varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, og han anket til lagmannsretten. Der ble anken avslått.

Drapssiktet nummer to avhørt tre ganger som vitne Politiet mener at mannen i 40-årene, ikke har forklart seg riktig om det som kan ha skjedd på Ler der en 38-åring ble funnet drept.

Avviser alt

Advokat Angen opplyser at mannen i 40-årene avviser at han har vært i boligen til den 38-årige mannen da 38-åringen skal ha blitt drept.

- Han avviser at han har vært der, og han sier at fikk kjennskap til at mannen var død utpå onsdagen. Drapet er helt ukjent for ham. Han synes det er veldig trist og trasig, og han kjente jo avdøde. Avdøde var en kamerat av ham, sier Angen.

Ifølge politiadvokat Jørgen Aunet er det gjort kriminaltekniske undersøkelser i boligen og i bilen til den drapssiktede mannen i 40-årene.

- At det kan finnes fingeravtrykk i boligen der drapet ble begått, vil det helt sikkert være siden siktede var en kamerat. Han avviser enhver kjennskap til drapet, sier Angen.

Da 26-åringen som også er drapssiktet ble varetektsfengslet, ble rettsmøtet lukket og store deler av kjennelsen ble unntatt offentlighet. Advokat Angen har ikke fått beskjed fra politiet om politiet vil kreve rettsmøtet lukket for mannen i 40-årene.

- Jeg kan se de klausulerte papirene, men jeg kan ikke fortelle noe fra papirene til klienten, sier Angen.