Drapssiktet nummer to avhørt tre ganger som vitne

Sent fredag kveld pågrep politiet og siktet en mann i 40-årene for forsettlig drap eller medvirkning til drap etter at en 38-åring på Ler ble funnet død onsdag 25. januar.

Mannen er satt i varetekt, og var natt til søndag i Trondheim fengsel. I dag søndag skal han avhøres utpå dagen, og har fått oppnevnt Tore Angen som advokat.

Ny mann pågrepet etter drapet på Ler Mann i 30-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap, og har en relasjon til den drapssiktede 26-åringen.

Mener at forklaringa ikke stemmer

- Denne mannen er tidligere innkalt som vitne, og er avhørt tre ganger. Vi mener at det han har forklart i vitneavhør, tyder på at han ikke snakker sant. Vi mener at forklaringa hans ikke stemmer, sier politiadvokat Jørgen Aunet.

Mannens advokat Tore Angen sa før i dag at den pågrepne og siktede mannen ikke erkjenner straffeskyld. Ifølge Angen er den pågrepne mannen fra Melhus, men politiadvokat Aunet vil ikke gå ut med annet enn at mannen er fra Trøndelag.

Politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser, og blant annet i siktedes bil.

- I avhøret i dag vil siktede bli konfrontert med de funn vi har gjort, sier Aunet.

En av vennene

Den pågrepne mannen var i 38-åringens bekjentskapskrets. Den andre drapssiktede var ifølge advokat Arve Opdahl en nær bekjent av 38-åringen. 38-åringen hadde en stor vennekrets.

Mintes den drepte på Ler Rundt 30 tente lys og la ned blomster ved boligen til mannen i 30-årene, som døde som følge av vold.

- Vi er fortsatt ikke der at vi vet helt hva som har skjedd, sier politiadvokat Aunet.

Av hensyn til etterforskninga har politiet valgt ikke å gå ut med om hvordan 38-åringen døde annet enn at dødsfallet skyldtes vold, dødstidspunktet eller hvordan det så ut på åstedet. Hvorvidt det har vært en slåsskamp, ønsker ikke Aunet å kommentere noe om.

Det Aunet derimot kan si, er at verken de første eller den andre drapssiktede var involvert i episoden helga før 38-åringen ble funnet død. 38-åringen var ifølge Aunet involvert i episoden der to personer ble funnet blodige av en politipatrulje, og Aunet sier at politiet foreløpig ikke ser noen sammenheng mellom det som skjedde den helga og drapet.