Samler inn FM-radioer

Jan Fredrik Sagdahl har tatt initiativ til innsamling av brukte FM-radioer. Radioenene kan leveres i en kasse som står utenfor inngangsdøra til Melhus bedehus.

Innsamling

- Jeg visste at Tarime-innsamlinga i Soknedal skal ta med en container til Afrika, og da tenkte jeg på FM-radioene. Det er bedre å samle dem inn i stedet for å la dem gå på dynga. Jeg har litt problemer med bruk og kast, og jeg har flere radioer selv, sier Sagdahl.

Tirsdag går Trøndelag over til DAB, og da er FM historie i Midt-Norge. Sagdahl synes det er bedre å la noen som kan ha behov for radioene, få radioene framfor at de blir levert inn som restavfall.

Inne på Melhus bedehus der det er bibelhelg, står en kasse der folk kan legge fra seg FM-radioer.

- Jeg gjorde dette kjent fredag kveld, og det har kommet inn mange radioer allerede. Tirsdag setter jeg kassen utenfor bedehuset, og så kan folk legge FM-radioene i kassen, sier Sagdahl.

De brukte radioene vil bli tatt med i en container som Støttegruppen for Tarime skal ha med til Tarime i Tanzania.

Tanzania kaller Solveig og Torgny Steinskog har vært misjonærer i Tanzania i 15 år.

- De tar da med FM-radioene og vil dele dem ut til folk i området. Både radioer med batteri og med nettspenning kan benyttes. Hvorfor kaste noe som andre kan ha nytte og glede av, uttaler Sagdahl.

Overgang

Overgangen til DAB fører til at gamle radioer ikke kan benyttes uten adapter. Trønderbladet har fått henvendelse fra en mann som har forsøkt å få tak i en adapter i en butikk på Støren, men som ikke lyktes med det. Radio Norge har vært på en runde i Sør-Trøndelag for å informere om hva som skal til for at en fortsatt kan lytte til NRK og en del av de store radiostasjonene fra 8. februar.