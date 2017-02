Bilen havnet i grøfta, og bileier mente bilen var blitt stjålet

Da politiet kom hjem til bileieren i 20-årene etter en utforkjøring i Melhus, mente bileieren at bilen måtte ha blitt stjålet. Dette trodde ikke Sør-Trøndelag tingrett på da saken nylig var oppe i tingretten.

Utforkjøring

26. juni klokka 02.30 i fjor rykket politet ut med to patruljer etter å ha fått melding om utforkjøringa og at noen prøvde å få bilen opp av grøfta. Bilen var uregistrert, og politiet visste hvem som eide bilen. En patrulje dro hjem til mannen, og han forklarte at han hade vært hjemme hele kvelden. Han benektet å ha kjørt bilen, og sa først at bilen sto i oppkjørselen. Da politiet sa at det ikke stemte, sa mannen at bilen måtte ha blitt stjålet.

Les også: Mer om utforkjøringa

Mannen ble konfrontert med at det var funnet fotavtrykk ved bilen, og tiltalte innrømmet at fotavtrykkene hadde samme mønster som fritidsskoene som sto i gangen der tiltalte bodde. Politiet reagerte på at mannen virket sløv, og fikk tatt tester av ham. Blodprøver viste at mannen hadde vært påvirket av alkohol og narkotika. Folkehelseinstituttets vurdering er at mannen mest trolig hadde en promille på 1,2 under kjøringa.

Mannen er også dømt for kjøring med bil i Melhus og Midtre Gauldal til tross for at han aldri har hatt førerkort, for kjøring med uregistert bil og for bruk av narkotika.

Dommen

Dommen lød på 90 dagers fengsel, 5000 kroner i bot og 1500 kroner i saksomkostninger. En tidligere dom inngikk i straffeutmålinga, siden mannen brøt loven i prøvetida for den betingede straffen han tidligere hadde fått.

Mannen var ikke til stede i retten da saken ble behandlet. Forsvareren hans bad om frifinnelse, og for øvrig at han ble ansett på mildeste måte.