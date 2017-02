Person pågrepet etter at mann kan ha blitt skutt

Det var like etter klokka 18.00 torsdag kveld at en mann ringte AMK-sentralen og fortalte at han var skadet ute i terrenget på Rognes. Politiet sa torsdag kveld at mannen kunne være truffet av et vådeskudd.

Etterforskningen natt til fredag har ført til at det sitter en person i arresten.

- Det kan være skjellig grunn til at personen har noe med dette å gjøre. Vi har foretatt tekniske undersøkelser i natt på åstedet, og utover dagen blir det foretatt avhør, sier krimvaktleder Frode Tyvoll ved Sentrum politistasjon til Adresseavisen.

Siktet for grov kroppsskade

Pågripelsen av personen foregikk uten dramatikk.

- Vedkommende er siktet for grov kroppsskade ved bruk av ukjent skytevåpen, sier Tyvoll.

Operasjonsleder Ebbe Kimo opplyste torsdag at mannen ikke var alvorlig skadet. Vedkommende tok seg selv ned fra stedet han var på.

Ikke alvorlig skadet

- Han tok seg selv ned fra stedet han var på, og da han kom hjem ringte han sykehuset. Han ble fraktet inn til St. Olav og der fant legene skader som kan tyde på at det er snakk om et vådeskudd. Derfor har politiet sendt en patrulje til stedet for å forsøke å finne ut hva som kan ha skjedd, opplyste Kimo torsdag kveld.

Mannen var ved bevissthet hele tiden.