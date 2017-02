Ingen avhørt ennå om skyteepisode

Politiet har ennå ikke avhørt verken mannen som skal ha blitt skutt eller personen som er blitt pågrepet etter skyteepisoden på Rognes.

Det opplyser politiførstebetjent Arve Vagnild i Trøndelag politidistrikt.

I terrenget

Torsdag kveld ringte en mann AMK-sentralen og sa at han hadde blitt skadet ute i terrenget på Rognes. Politiet har opplyst at mannen kan ha blitt truffet av et vådeskudd. En person er blitt pågrepet, og satt i arresten siktet for grov kroppsskade.

Mer om episoden på Rognes

Politiførstebetjent Vagnild er sparsom med opplysninger av hensyn til etterforskninga.

Ifølge Vagnild er den skadde mannen ikke livstruende skadd. Han er ifølge politiet på sykehuset.

- Vi tar sikte på å avhøre i løpet av dagen personen som er pågrepet, og vi skal til sykehuset for å snakke med personen som ble skadd, sier Vagnild.

Av hensyn til etterforskninga vil ikke Vagnild si noe om turgåeren og personen som ble pågrepet, kjente hverandre. Vagnild vil heller ikke si noe om alderen på de to personene.

Hva som er årsaken til at det kan ha blitt avfyrt skudd, er Vagnild ikke sikker på.

Om jakt og turgåing

- Jeg vet ikke hvilken type jakt det eventuelt kan være på denne tida av året. Det var mørkt da det ble skutt, sier Vagnild.

Om noen nå er blitt urolige for at det kan være farlig å bevege seg i terrenget på Rognes, sier Vagnild at det ikke er grunnlag for å si at det er en slik fare. Men om noen er urolige, foreslår Vagnild at en velger et annet turterreng.

Episoden på Rognes håndteres av politiet i byen, og ikke av Midtre Gauldal lensmannskontor.