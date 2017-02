E6-sjef til Nye Veier

Nye Veier melder i ei pressemelding at to utbyggingssjefer for Trøndelag er blitt ansatt.

Fra Statens vegvesen

Den ene er Lars Bjørgård som tiltrer 1. mars. Bjørgård kommer fra Statens vegvesen, og er nå prosjektleder for E6 Soknedal og han har ledet arbeidene med reguleringsplanene for E6 Ulsberg-Skjerdingstad. E6 Soknedal står på venteliste i påvente av kvalitetssikring og bompengebehandling i Stortinget, og samferdselsminiser Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa til Trønderbladet på tirsdag at han ikke kjente til statusen for E6 Soknedal. Solvik-Olsen lovte å undersøke hvor denne E6-strekninga er i løypa. E6 Soknedal er ikke en del av Nye Veiers portefølje.

Bjørgård er utdannet ved anleggslinjen ved Stjørdal tekniske fagskole i 1987, og han har også jobbet i Mesta.

Fra AF-Gruppen

Den andre utbyggingssjefen er Jørund Gullikstad som tiltrer 1. mai. Gullikstad er utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsfag ved NTH i 1990, og han har hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen som blant annet administrerende direktør for AF Anlegg. De siste årene har han vært prosjektleder for veistrekninga E6 Frya-Vinstra.

Johan Arnt Vatnan er tidligere ansatt som prosjektdirektør for Nye Veiers Trøndelagskontor. Nye Veier bebuder som Trønderbladet tidligere har omtalt, at det blir anleggsstart i 2019. Strekninga E6 Ranheim-Værnes er høyest rangert av Nye Veier, og på andreplass kommer E6 Kvithamar-Åsen. Prosjektdirektøren uttaler i pressemeldinga at han ser fram til å arbeide sammen med resten av lederteamet med optimalisering av veistrekningene som ligger i Nye Veiers portefølje i Trøndelag.