App ga omsetningsøkning

Rema Melhus Torg har opplevd en omsetningsøkning på 10 prosent etter at appen Æ ble lansert, forteller kjøpmann Kristian Lorvik.

- 45 prosent av kundene våre har brukt appen, og det utgjør 2570 kunder. For dem som ikke har smartelefon, har vi skrevet ut på koden på papir og laminert papirlappen slik at de kan ha med koden til butikken, sier Lorvik.

Rema 1000 har introdusert appen i kampen om dagligvarekundene, og introduksjonstilbud for å lokke kundene til å prøve appen. Lorvik forteller at melhuskundene har fått sansen for appen. Rema-butikken i Melhus sentrum er på landsbasis nummer 22 av 580 Rema-butikker i bruken av appen, og Lorvik er overveldet over responsen.

Nybakt butikksjef i bonuskonkurranse Rema lanserte sin nye app «Æ» for få dager siden, og Kiwi og Extra følger opp med økte bonuser. Den nye butikksjefen på Støren håper det er rom for tre dagligvarer på det lille tettstedet.

- Vi har stått på stand for å hjelpe kundene, og de fleste får til å bruke appen. Den skal være helt trygg å bruke, sier Lorvik.

I høst tar for øvrig butikken over Post i butikk.