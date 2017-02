Utsetter byggeforbudet i Melhus

Det varslede byggeforbudet i Melhus er inntil videre utsatt fordi Melhus kommunestyre har vedtatt å spørre fylkesmannen om juridisk bistand.

Eiendommer

Under kommunestyremøtet var det sterk strid om noen kan være inhabile på grunn av at de har eiendommer i Melhus sentrum. Jens Otto Havdal (Ap) har flere eiendommer, og meldte seg inhabil. Så ble spørsmålet om enda flere kan være det, og om det skal skilles mellom ulike typer eiendommer. Gruppeleder Einar Gimse Syrstad (Ap) mente at han ikke var inhabil fordi han bor i leilighet der han ikke eier grunnen der leilighetskomplekset står.

Da formannskapet behandlet et mulig byggeforbud, ble Jorid Jagtøyen meldt inhabil fordi hun har gårdsbruk i ytterkanten av Melhus sentrum. Etterpå vedtok formannskapet at byggeforbudet ikke skal omfatte den delen av Melhus sentrum der hun bor.

Frustrert opposisjon

Opposisjonen var frustrert over at de ikke fikk diskutere byggeforbudet, og Jorid Jagtøyen (Sp) sa de hadde forberedt seg på det. Jagtøyen øynet et håp om at opposisjonen kunne få stanset byggeforbudet. Flertallsgruppa (Ap, H og KrF) vil ha byggeforbud for Melhus sentrum i to år bortsett fra allerede igangsatt prosjekter. Deler av Melhustunet og et boligbyggeprosjekt i regi av Heimdal Sag Prosjekter er unntatt. Opposisjonen mener at et byggeforbud er unødvendig, og at det er mulig å lage og behandle sentrumsplanen uten at det er et byggeforbud i den tida det tar å lage sentrumsplanen.

Melhus får byggeforbud i to år Det midlertidige byggeforbudet i to år ble vedtatt med knappest mulig flertall.

Neste kommunestyremøte er 7. mars. Byggeforbudet er altså ikke innført i Melhus.