Under en politikontroll på fylkesveg 30 i Ålen i dag torsdag, viste det seg at det var noe å sette fingeren på. Ifølge meldinga fra politiet er en stanset for kjøring uten gyldig førerkort.

En har fått forelegg for mobilbruk og det ble utstedt fem gebyrer for manglende dokument og manglende beltebruk. 307 kjøretøy ble kontrollert.

Les også: Fartskontroll i Singsås