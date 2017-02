Brente bål i protest

–Jeg tror vi fikk gjort folk oppmerksomme på saken, sier Anders Eggen i Melhus Bondelag.

Bålbrenningen i regi av Norges Bondelag over hele landet på tirsdag, var en protest mot regjeringens landbruksmelding som ble lagt fram før jul. Bondelaget mener den inneholder elementer som er svært uheldige for utviklingen i norsk landbruk, og vil føre til at det blir vanskelig å drive små gårdsbruk i framtida.

–Når landbruket er bærebjelken i et lite lokalsamfunn, kan det føre til en avfolking av desentrale områder, sier Eggen.

Les også: Vi tenner bål for landbruket

Han er også skremt over regjeringens mangel på vilje til å styrke norsk selvbergingsgrad, med det økte behovet for import av matvarer dette vil medføre.

Les også: Kan ikke lenger støtte Sandberg

Dette var et av temaene bøndene på Melhus ønsket å belyse for kommunestyret da de passerte bålbrenningen, på vei til et møte.

–Vi fikk stoppet dem, og holdt en appell. De kan gjøre mye i forhold til hvordan de utnytter ressursene lokalt, blant annet med jordvern i plansaker. Det er spesielt aktuelt nå, når vi ser hva som skjer med all den matjorda det bygges vei på i området Melhus og Klett, sier Eggen.

Nasjonalt sett var aksjonen også svært vellykket, med tente bål mange steder.

–Vi har alle et ansvar for matvareproduksjonen, og vi ser at stadig flere er opptatt av hvor maten kommer fra, sier Eggen.