Vinter i Eid barnehage

Det gir mange muligheter for varierte aktiviteter både i barnehagen og i nærområdet. Vi i Eid barnehage er så heldige at vi har naboer som er så snille at de kjører opp skiløype rett bort til barnehagegjerdet.

Aking

På åkeren ved barnehagen er det en lang akebakke. Her er det herlig å sette utfor å kjenne det kribler litt i magen etter hvert som farta øker nedover bakken. Det gir en god fellesskapsfølelse å ake i flokk.

Lek i snøen

Inne i barnehageområdet har de yngste mange områder å boltre seg i snøen på. Lekeapparatene får et nytt liv når de dekkes av snø, og landskapet på magisk vis blir endret av snøen.Det kan være greit å ha en venn som hjelper en ut av tunnelen når en har både ullklær og dress på. Da er vi avhengige å ha tilstedeværende ansatte, som kan fange opp slike øyeblikk og sette ord på det viktige vennskapet.

Vennskap

Det er godt å ha en venn å snakke med i barnehagen. Det er kanskje ekstra viktig når en kommer ut for vanskelige kjøreforhold og manglende brøyting.

Tid har vi for så vidt nok av så det er bare å være tålmodig, og vente på brøytemannskap eller våren.

Audun Sagdahl Forr, styrer