Trondheim kommune anker ikke Metrovann-skjønnet

Fristen for å levere inn anke på Metrovann-skjønnet gikk ut i går tirsdag.

Anker ikke

Teknisk sjef Anne Kristine Misund i Trondheim kommune opplyser at Trondheim kommune ikke anker skjønnet fra Sør-Trøndelag tingrett. Det var Trondheim kommune som hadde begjært skjønn ettersom grunneierne ikke ville skrive under på avtalene med Trondheim kommune. Trondheim formannskap ble tirsdag i et lukket møte, orientert om skjønnet og vedtok ikke å anke. Siden saken ble behandlet i lukket møte, har media ikke tilgang til sakspapirene og vedtaket. Misund har ikke gitt ytterligere kommentar til saken.

Trønderbladet har tidligere omtalt skjønnet i Sør-Trøndelag tingrett både på papir og på nett.

Merethe Moum er blant berørte boligeiere, og hun forteller at boligeierne er blitt frarådet av advokaten å anke. Hun er ikke blant dem som anker.

Landbrukseiendommer

Derimot har tre eiere av landbrukseiendommer anket, forteller advokat Guri Uvsløkk Vagnildhaug.

Vagnhildhaug hadde 73 klienter, og en av dem har anket. Dette gjelder en landbrukseiendom.

- Vi er uenig i rettens vurdering av eiendommens bruk. Retten sa at det ikke er påregnelig å starte med sauedrift, men klienten min er uenig i den vurderinga. På grunn av klausuleringa får klienten ikke lov til å ha dyr, men klienten mener at det er aktuelt å starte med saueproduksjon siden både driftsbygning og areal er egnet, sier Vagnhildhaug.

Vagnhildhaug sier at hun er fornøyd med at Trondheim kommune ikke anker. Når det gjelder landbrukseiendommen som Vagnhildhaug har vært representert for, er Vagnhildhaug ganske sikker på at det blir overskjønn i Frostating lagmannsrett slik det er krevd. Vagnhildhaug opplyser at det bare er de tilfellene det er anket for, som blir med i neste rettsrunde. Resten er det altså avgjort hvor mye eierne får i erstatning, og det gjelder eiendommer med boliger, hytter og skog.

I tillegg er det anke på to eiendommer som advokat Frode Kvernrød har hatt oppdrag for.

Tingretten kom fram til at eierne av landbrukseiendommer til sammen skulle få 19,5 millioner kroner i erstatning, slik Trønderbladet tidligere har omtalt.

Da skjønnssaken gikk for tingretten, var det satt av fire uker til saken. Noen av dagene ble benyttet til befaring.

Samarbeidsavtale

Metrovann er en samarbeidsavtale mellom Trondheim og Melhus, og Trondheim har tatt over eierskapet til Benna vannverk. Avtalen innebærer at Trondheim får reservevann fra Benna, mens Melhus skal ha Jonsvatnet som reservevannskilde. Deler av Trondheim har Benna som permanent drikkevannskilde.