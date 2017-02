Språkhjørnet trenger frivillige

Språkhjørnet er et samarbeid mellom frivilligsentralen, biblioteket og voksenopplæringa i Midtre Gauldal kommune. Språkhjørnet er en gang annenhver uke.

Trude Solem Heggdal, leder for Midtre Gauldal Frivilligsentral kan fortelle at Språkhjørnet har eksistert i tre år, men at de i det siste har slitt med å få frivillige.

- Jeg tror folk er redde for å forplikte seg, jeg sier ikke at de ikke vil gjøre det, men vi trenger flere å spille på. Det er ikke så morsomt å ha bare én nordmann å snakke med, så vi trenger flere frivillige, sier hun.

Ønsker alle minoritetsspråklige velkomne

Rektor ved voksenopplæringa, Tove Riseth, forteller at alle minioritetsspråkelige er velkomne på både språkhjørnet og språk-kafeen som de har en gang i halvåret.

- Det er ikke bare flyktninger, men også arbeidsinnvandrere og familiegjenforente som har giftet seg med en nordmann, sier hun.

Hun forteller videre at om det er noen frivillige som har spisskompetanse innen et felt, så er det muligheter for å presentere temaet og å sette seg ned for å snakke sammen etterpå.

God stemning

I andre etasje på Midtre Gauldal folkebibliotek sitter en liten gjeng og drikker kaffe og prater som smått seg imellom. Jamila Abukar Omar kan fortelle at hun er på Språkhjørnet veldig ofte.

- Det er som regel annenhver uke, men ikke sist gang for da var jeg syk, sier hun.

Omar er opprinnelig ifra Somalia og kom til Norge i 2009. Hun bodde først i Oslo og har per dags dato bodd på Støren i to år.

- Jeg trives veldig godt her på Språkhjørnet og i Støren, jeg får snakket med folk og får øvd meg på norsk, sier Omar.