Skoleelever kan reise døgnet rundt med busskortet

Tidligere har det vært slik at t:kortet bare kan benyttes i de videregående skolers åpningstid. Fylkesrådmannen har pekt på at elever i videregående skole kan ha behov for fleksibel retur på grunn av fritidsaktiviteter, og at det derfor burde være åpning for å bruke busskortet også utpå kvelden.

Et enstemmig fylkesutvalg har vedtatt at t:kort Skole kan benyttes utenom skolens ordinære start- og slutttider, heter det i ei pressemelding fra fylkeskommunen.

Det er ifølge pressemeldinga, fortsatt en begrensning på en tur/retur-reise pr. skoledag.