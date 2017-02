Lastebil og trailer stoppet av politiet

Etter tips fra publikum stoppet politiet natt til onsdag en lastebil i Flå og en trailer på Lundamo, men under kontrollen ble det ikke funnet noe galt.

Det er ofte folk ringer, og nesten like ofte er det ikke noe galt, sier operasjonsleder Kamilla Engen hos politiet i Trøndelag.

Meldingene om lastebilen og traileren er loggført henholdsvis klokka 01.54 og 02.02.

- Er det vinglete kjøring folk reagerer på og ringer politiet?

- Ja, eller det kan at noen kjører for sakte, er i veien og at man ikke kommer seg forbi. Det kan være ulike motiv for å ringe oss. Det er flere etter veien, og folk har det travelt, sier operasjonslederen til Trønderbladet.