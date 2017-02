Ingen dødsulykker i Trøndelag i januar

Sju personer mistet livet på norske veier i januar. Det er nesten en halvering fra samme tid i fjor da 13 døde i trafikken, viser tall fra Trygg Trafikk.

Fire bilførere, én passasjer og én fotgjenger mistet livet i januartrafikken i år.Trygg Trafikk bekymrer seg imidlertid for at antall skadde ikke går ned.

– Vi ligger på et historisk lavt nivå i antall dødsulykker. Det er svært positivt og bekrefter at langsiktig, forskningsbasert trafikksikkerhetsarbeid hjelper. De senere årene er ikke utviklingen like positiv for de skadde, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

– Det bekymrer oss fordi vi vet at trafikkskader har store konsekvenser for den enkelte, for pårørende og for samfunnet for øvrig, sier Johansen.

I 2015 ble det registrert 5.687 skadde i trafikken, mens de foreløpige tallene fra SSB viser 6.170 skadde i 2016. Tallene vil trolig øke når alle registreringer er gjort. I 2014 ble det registrert 6.291 skadde norsk trafikk.