Den ordinære gaupejakta starter i dag, og kvoten er på fem gauper totalt i Sør-Trøndelag. Tre av disse kan skytes i det området Midtre Gauldal og Melhus hører til. De tre andre er for Oppdal, Rennebu, Røros og de østlige deler av Tydal og Holtålen kommune. Den første kvoten på tre gauper gjelder ikke på Fosenhalvøya, og heller ikke for de kommunene som har fått den andre kvoten.

Ung gaupe skutt på Kotsøy Einar Svardal avsluttet årets kvotejakt på gaupe i området med et skudd fra kort hold.

Klima- og miljødepartementet mener at det er nok gaupeyngling i Sør-Trøndelag til at kvotejakt kan forsvares. Totalt 21 gauper kan skytes i Trøndelag og Møre og Romsdal. Av dette utgjør hunndyrkvoten til fire.

Skjøt gaupe på Kotsøy - Et stort øyeblikk, sier den 19 år gamle jegeren fra Budalen.

Departementet mener at det ikke skal tas hensyn til at alle de tre gaupene i kvoten som gjaldt i vinter, er blitt påkjørt. En av disse tre gaupene ble påkjørt i Melhus.

Miljødirektoratet er bekymret for gaupebestanden, og viser til at det ble registrert færre gaupeynglinger enn prognosen. Prognosen var 62 ynglinger, mens det ble registrert 52. Rovviltnemnda vil ha en kvote på 21 gauper med en reservekvote på 4 dyr, og dette mener Miljødirektoratet er for høy kvote. Prognosen for landet i 2017 er ifølge Miljødirektoratet, 54 familiegrupper.