- De forsøker å gjøre min varslersak til en personalsak, sier Dalen.

Les også: Melhus-kvinne i lederstrid i Nye Veier

I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite bretter Dalen nå ut det hun mener er sterkt kritikkverdige framgangsmåter i Nye Veier AS, skriver Aftenposten i dag (for abonnenter).

Lena Helene Dalen sluttet brått som etikkdirektør i Nye Veier, statens utbyggingsselskap for E6 Ulsberg-Melhus og andre store veiprosjekter.

Partene inngikk etterpå en avtale om ikke å uttale seg om omstendighetene.

Nå går Dalen likevel åpent ut, etter at både Nye Veier og Samferdselsdepartementet som er eieren, omtaler saken som en personalsak og ikke en varslersak.

Dalen holder fast på at det er en varslersak, og i et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen forteller hun detaljert om omstendighetene rundt bruddet.

Les også: Direktøren i Nye Veier sluttet brått - så varslet hun regjeringen om viktigheten av antikorrupsjonsarbeid

Dagen etter at Dalen skrev sluttavtale med Nye Veier, foretok Nye Veier en ny vurdering av blant andre selskapet Hochtief. Hochtief hadde fått en dårlig skår på forretningsetikk, og lå ikke an til å bli blant de fire som gikk videre. Det endret seg imidlertid dagen etter at Dalen sluttet. I den nye evalueringsrunden gjorde Hochtief det mye bedre på forretningsetikk.

Les også: Etikkdirektøren fra Melhus sluttet - så rykket omstridt selskap fram i køen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har grepet fatt i saken etter at Aftenposten skrev om korrupsjonssiktede entreprenørgiganter som arbeider for norsk jernbane og konkurrerer om milliardkontrakter på vei.Også Riksrevisjonen er ifølge avisa i ferd med å undersøke om Nye Veier har gått korrekt fram i 2016.

I flere brev til komiteen har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skrevet at verken styre eller ledelse i Nye Veier har oppfattet Dalens innspill som varsling av kritikkverdige forhold. 17. januar skrev statsråden «som tidligere meddelt komiteen ligger det ikke til eiers myndighet å gå inn i personalsaker».