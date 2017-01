Politiet melder at en serbisk trailersjåfør er blitt stoppet på Støren. Årsaken var melding om at en utenlandsk semitrailer kjørte vinglete fra Berkåk på vei til Trondheim.

Sjåføren er i 30-årene, og politiet melder at alt er ok, og at sjåføren fikk kjøre videre.