Fengsel etter festvold

En 19-åring er dømt til fengsel i sju måneder og til å betale nesten 50.000 kroner i erstatning til en ungdom han kastet et glass på. Ungdommen fikk skader i ansiktet.

Privatfest

Det var under en fest i juli i fjor sommer i Melhus at det gikk hardt for seg. Ifølge tiltalen var 19-åringen på en privatfest i Melhus der rundt 10 var til stede. Klokka 02 fikk politiet melding om at en person var skambanket. En av festdeltakerne blødde kraftig i ansiktet, og ble kjørt til sykehus.

19-åringen erkjente straffskyld da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett tidligere i januar, men har ikke gitt en forbeholden tilståelse ifølge retten. Han erkjente at han hadde kastet et glass mot en av festdeltakerne etter at den andre hadde dyttet tiltalte to ganger utenfor huset der festen pågikk.

En av festdeltakerne hadde et tykt IKEA-glass i hånda, og ga glasset til tiltalte slik at han kunne drikke av glasset. Tiltalte forklarte i retten at han kastet glasset fordi han ble dyttet. I tillegg til å få glasset i ansiktet, ble fornærmede slått. Etterpå har fornærmede fått synlige arr i ansiktet og hakk i panna.

Flere av festdeltakerne gikk løs på tiltalte etter at han kastet glasset, og slo og sparket ham.

Gjemte seg

Da politiet kom, gjemte han seg i noen busker sammen med en annen festdeltaker, men ble oppdaget av politiet og påsatt håndjern. Den andre festdeltakeren ble først mistenkt for å ha kastet glasset fordi en person på stedet ropte ut navnet hans. Saken mot denne festdeltakeren ble henlagt. Helt fram til tiltalebeslutninga ble tatt ut i november, holdt tiltalte det skjult at det var han som hadde kastet glasset og ikke den tidligere kameraten.

19-åringen har tidligere fått 8000 kroner i bot for kjøring uten førerkort for tre år siden, og har fått en påtaleunnlatelse for narkotikabruk.