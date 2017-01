Drapssiktet må i retten om trusler

- Vi har vurdert å utsette saken, men planen er å kjøre saken, sier statsadvokat Unni Sandøy.

Torsdag er rettssaken mot 26-åringen berammet i Sør-Trøndelag tingrett. Selv om han sitter varetektsfengslet med brev- og besøksforbud, har altså politiet bestemt seg for at 26-åringen skal møte i rettssaken som var berammet før han ble siktet for drap på en 38-årig mann på Ler.

- Vi ferdigstiller saken, sier Sandøy.

Les også: Mer om tiltalen

Dette bekrefter både statsadvokat Unni Sandøy og politiadvokat Jørgen Aunet.

Trusler og spark

Ifølge tiltalen som gjelder saken på torsdag, har 26-åringen truet eieren av en restaurant i Melhus med at han ville brenne ned restauranten. Da politiet kom til stedet, ble fire politifolk truet med en hammer og en glassflaske ifølge tiltalen. Tiltalen lyder også på at han fortsatte med trusler da han ble kjørt til arresten i Trondheim.

26-åringen er også tiltalt for å ha sparket fastlegen i albuen med et karatespark, ha gått bak skranken på et apotek i Melhus sentrum for å ta ut medisin han ikke hadde resept på samt kommet med trusler. Under Matfestivalen i Trondheim skal han ifølge tiltalen ha revet ned stålgjerder, og han er også tiltalt for tyveri og bruk av narkotika.

Trønderbladet har ikke lyktes med å få tak i 26-åringens advokat Arve Opdahl. I går sa Opdahl at han var usikker på hvordan saksforberedelsene kan skje når 26-åringen sitter i varetekt med brev- og besøksforbud.

Hvorvidt retten lukker saken, er det opp til retten, opplyser statsadvokat Unni Sandøy.

Nekter for å ha drept noen Advokaten til den drapssiktede 26-åringen fra Melhus forteller at siktede ikke erkjenner straffeskyld.

Når det gjelder drapssaken, sitter altså 26-åringen i varetekt i to uker i full isolasjon etter at Frostating lagmannsrett forkastet anken. Da tingretten behandlet spørsmålet om varetekt, ga 26-åringen både verbalt og fysisk beskjed om hva han syntes om å ha pressen til stede i og utenfor tinghuset. Pressen fikk ikke være til stede under rettsmøtet, og har heller ikke fått lese store deler av kjennelsen fordi den er unntatt offentlighet.

Les også: Varetekt i to uker

Jobber videre

Politiadvokat Jørgen Aunet forteller at politiet jobber med undersøkelser, og avventer prøvesvar på tekniske undersøkelser.

- Vi kan ikke gå nærmere inn på dødsårsaken av hensyn til etterforskninga. Vi etterforsker fortsatt bredt, og jobber med å finne eksakt dødstidspunkt, sier Aunet.

Mintes den drepte på Ler Rundt 30 tente lys og la ned blomster ved boligen til mannen i 30-årene, som døde som følge av vold.

Navnet på den døde 38-åringen er ikke frigitt.