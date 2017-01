– Aldri vært med på noe så voldsomt

«Helgesen må gå!» var de taktfaste ropene fra demonstrantene i fakkeltoget for demokratisk ulveforvaltning.

– Det var enormt mye folk. Jeg har aldri vært med på noe som har vært så voldsomt, sier Frank Røym.

Busstur

Soknedalingen, som er sauebonde og styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, anslår at det kan ha vært så mange som 5–10 000 mennesker foran Stortinget. VG skriver at rundt 2500 deltok i demonstrasjonen.

– Vi merket hvor mange det var, da vi så bussene som kom. Det kom vel en 40 til 45 busser. Stort sett fra Østlandet; Hedmark og Oppland. Det var vi som kom lengstfra, sier Røym.

De satt på en buss som kjørte fra Nord-Trøndelag.

De demonstrerte for at regjeringen skal opprettholde ulveforliket som ble fattet i Stortinget i juni i fjor. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) omgjorde som kjent på nyåret dette vedtaket, og sa at de fire ulverevirene likevel ikke kan felles.

Det har stormet rundt vedtaket og Helgesen. På mandag åpnet han for å utvide linensfelleperioden til 31. mars. Så tirsdag morgen skal de fire forlikspartiene ha kommet til enighet om å skyte ulvevalper, det såkalte Julussa-reviret i Hedmark.

Fem mil til Forollhogna

– Hvorfor engasjerer dere fra Soknedal i denne saken?

– Det var et dumt spørsmål, holdt jeg på å si.

– Det var meningen.

– Mellom området vårt, som er Forollhogna, er det cirka fem mil i luftlinje til reviret. Vi vet at ulven har vært her før, i Rennebu, Oppdal, Meldal, Agdenes. Vi er livende redd for at dette skal påvirke beitinga og dyra, og ikke minst påvirker det befolkningen slik det har gjort i Østerdalen og delvis i Oppland. Det blir en oppgitthet, næringene som er der klapper mer eller mindre sammen, sier Røym.

Han understreker at også de ønsker at det skal være rovdyr, en at antallet må balanseres.

– Nå er det nesten dobbelt så mange ynglinger som før. Når en ulv yngler, kommer det seks til sju valper. Det er snakk om fire ynglinger flere enn det som er vedtatt. Det eksploderer, de yngler noe voldsomt, tydeligvis. Da må det forvaltes, ellers kommer dette helt ute av kontroll.

Vondt å finne sauer

Røym peker også på at tilgangen på mat til ulven har blitt mindre, dermed må ulven bevege seg over større områder for å finne mat.

– En ulv kan gå åtte mil i døgnet. Da blir fem mil til Forollhogna ingenting. I verste fall truer dette bosetting og folks livskvalitet, sier han.

Han har selv opplevd å finne egne sauer som har vært døde eller halvdøde av bjørn.

– Det er ikke noe artig. Du blir engstelig for å gå i marka. Det opplever vi noen få ganger her oppe. Der nede er det ulvespor i hagen.