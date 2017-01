Nekter for å ha drept noen

Advokat Arve Opdahl sier til Trønderbladet at den drapssiktede fastholder at han ikke har gjort noe straffbart, og at han ikke erkjenner straffeskyld.

- Han har ikke endret syn, sier Opdahl.

Etterforsker fortsatt dødsfallet på Ler for fullt Kripos er i Melhus, og hjelper det lokale politiet med etterforskninga.

I varetekt

Lørdag ble 26-åringen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, og forsvareren hadde frist til klokka 13 med å levere støtteskriv for hvorfor 26-åringen har anket kjennelsen om varetekt i to uker med full isolasjon. Opdahl opplyser at støtteskrivet er levert, og at de venter på å høre utfallet av Frostating lagmannsretts behandling av anken. Forsvareren har krevd løslatelse av 26-åringen, og subsidiært at han skal sitte ei uke i varetekt for å gi politiet tid til å undersøke hva som skjedde på Ler.

Når det gjelder knivstikkinga på Ler forrige helg, er dette ikke en del av siktelsen mot 26-åringen, opplyser Opdahl.

- Siktelsen handler om det som angivelig har skjedd fra mandag kveld til onsdag ved lunsj, sier Opdahl.

Sør-Trøndelag tingrett bestemte på lørdag at store deler av kjennelsen er unntatt offentlighet, og Opdahl kan derfor ikke kommentere hva 26-åringen har forklart. Innholdet i obduksjonsrapporten kan advokaten heller ikke si noe om.

Den andre saken

Senere i denne uka skulle 26-åringen ha møtt i tingretten tiltalt for trusler, fysisk vold mot fastlegen og bruk av narkotika. Opdahl sier at det avhenger av lagmannsrettens kjennelse om 26-åringen kan møte i den saken.