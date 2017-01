Fikk løst trailerhjul rett i fronten

Politiet meldte at en trailer mistet et hjul på hengeren, og at dette skapte trafikale problemer ved Udduvollbrua på E39. En politipatrulje dro til stedet, meldte politiet klokka 07.50.

Ti minutter senere er meldinga fra politiet at trafikken går greit forbi.

En personbil fikk to hjul mot seg hvorav ett hjul traff bilen, opplyser politiet. Det førte til at bilen ble skadet, og bilen er blitt fraktet bort av bilberger. Sak er blitt opprettet, skriver politiet på Twitter.