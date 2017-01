Etterforsker fortsatt dødsfallet på Ler for fullt

Etterforskninga av det mistenkelige dødsfallet på Ler fortsetter for fullt, sier kommunikasjonsrådgiver Hege Marie Vikaune i Trøndelag politidistrikt.

Kripos

Kripos er fortsatt i Melhus, og bistår Melhus lensmannskontor. Ansatte fra andre steder i Trøndelag politidistrikt er også med i etterforskninga. I helga ble det jobbet intenst med saken, og arbeidet med å oppklare hva som skjedde da en 38-åring døde i boligen han leide på Ler. Politiet har ikke villet si hva som er dødsårsaken bortsett fra å si at mannen døde som følge av vold. Politiadvokat Jørgen Aunet opplyste på lørdag til Trønderbladet at Kripos bistår i den taktiske etterforskninga, og det foretas avhør. Dessuten skal Kripos ta 360-graders bilder inne i huset på Ler slik det ble gjort i leiligheten der Nilofer Naseri ble drept i september 2015.

En 26-åring fra Melhus ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. 26-åringen som er drapssiktet, anket på stedet, og advokat Arve Opdahl og advokat Kolbjørn Lium har fått frist på seg til klokka 13 i dag med å levere støtteskrift til anken. Frostating lagmannsrett avgjør om mannen blir satt fri eller om han skal sitte i varetekt. Inntil lagmannsretten har behandlet anken, må 26-åringen sitte i varetekt.

26-åringen skulle for øvrig møte i Sør-Trøndelag tingrett denne uka tiltalt for blant annet trusler, fysisk angrep og for besittelse av narkotika.

Drapssiktet fengslet i to uker Sør-Trøndelag tingrett har bestemt at den 26 år gamle kameraten til den drepte på Ler skal sitte to uker i varetekt i full isolasjon. Han anket på stedet.

Varetektsfengslet

Da spørsmålet om varetektsfengsling ble tatt opp i Sør-Trøndelag tingrett på lørdag, anførte 26-årings forsvarer at det ikke er grunnlag for fengsling utover ei uke. Retten mente altså at det er nødvendig med to uker av hensyn til etterforskninga. Retten har bestemt at det den drapssiktede sa under rettsmøtet på lørdag, ikke kan offentliggjøres.

Rundspørring og nye avhør 26-årig melhusmann er siktet for drap, og politiet fortsetter etterforskninga for fullt.

Søndag ettermiddag holdt venner og bekjente av den døde mannen i 30-årene minnemarkering utenfor huset han leide. De tente lys og la ned blomster, og Julie Stokke sang. Rundt 30 personer møtte opp. Siden eiendommen er avsperret av hensyn til etterforskninga, ble blomster og lys satt ned i veikanten. Politiet opplyser at navnet på den drepte mannen ikke er blitt frigitt av de pårørende.

